La Tunisie met en place un protocole sur la sécurité sanitaire du tourisme

La Tunisie a commencé à développer un système de santé touristique pour lutter contre la propagation de la pandémie du coronavirus et protéger la santé des visiteurs pendant leur séjour dans le pays, a déclaré vendredi à Spoutnik Neji Quider, le représentant de l’Office national du tourisme tunisien en Russie.

“En coopération avec toutes les partiesconcernées telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Fédération des hôteliers, les agences de voyage et les compagnies aériennes, le ministère du Tourisme va bientôt annoncer un protocole sur la sécurité sanitaire du tourisme. Un des objectifs de ce guide de mesures sanitaires est de combattre et de prévenir la propagation du coronavirus, et de protéger les touristes pendant leur séjour en Tunisie”, a-t-il ajouté.

Il a noté que le système de santé s’appliquera aux aéroports, aux ports maritimes, aux centres frontaliers terrestres, ainsi qu’à l’hébergement dans les installations de loisirs et les lieux publics de rassemblement des touristes.

Il a assuré que les autorités tunisiennes font face avec succès à la situation liée aux coronavirus, et le pays sortira progressivement du confinement à partir du 4 mai.

“Au cours des dernières semaines, le nombre de personnes infectées a diminué, alors qu’aucun cas n’a été enregistré dans plusieurs villes”, a déclaré Quider.

La Tunisie a jusqu’à présent confirmé 918 cas de COVID-19 et 38 décès liés à cette épidémie selon l’université Johns Hopkins.