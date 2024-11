La Tunisie parmi les pays où le chômage augmentera fortement entre 2018 et 2023

L’Organisation des Nations unies (ONU) vient de publier le « Rapport social mondial 2024 », qui fournit une analyse et des recommandations sur les défis sociaux contemporains tels que l’inégalité, la pauvreté et le développement durable.

Selon le rapport, les crises convergentes exacerbent les inégalités de revenus dans tous les pays. Les pays à revenu faible ou intermédiaire, qui présentent déjà des niveaux d’inégalité plus élevés, sont particulièrement touchés.

22 pays dans le monde ont connu une augmentation d’au moins un point de pourcentage de leur taux de chômage global, entre 2018 et 2023, dont la Tunisie.

Avec une augmentation de 2,3 points de pourcentage, la Tunisie, classée parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, arrive au dixième rang de ces 22 pays, partageant ce taux avec le Sri Lanka et le Zimbabwe.

Les cinq premiers pays sont l’Afghanistan, le Rwanda et l’Afrique du Sud, avec chacun une augmentation du chômage de 4,2 points de pourcentage.

Le Botswana suit de près avec une augmentation de 4 points de pourcentage, tandis que le Soudan enregistre une augmentation de 3,5 points de pourcentage.

Le rapport social mondial explique cette situation par plusieurs facteurs, notamment l’impact négatif de la pandémie de COVID-19, les conflits tels que la guerre en Ukraine et les catastrophes liées au changement climatique.

Ces chocs ont provoqué d’importants ralentissements économiques, perturbant les chaînes d’approvisionnement et l’activité productive. À cela s’ajoute la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt au niveau mondial.

Par ailleurs, le rapport souligne l’augmentation de la prévalence de l’insécurité alimentaire modérée ou sévère parmi la population totale des pays sur la période moyenne de trois ans (2020-2022), par rapport à 2017-2019.

Certains pays, comme l’Angola, le Bénin, la Guinée-Bissau, le Kenya et l’Afrique du Sud, affichent des taux d’insécurité alimentaire supérieurs à 60 %.

D’autres, comme l’Afghanistan, l’Argentine, la Côte d’Ivoire et le Salvador, ont des taux compris entre 30 et 60 %.

La Tunisie rejoint l’Équateur, l’île Maurice, le Mexique, le Paraguay, Saint-Kitts et la Palestine avec des taux d’insécurité alimentaire compris entre 20 et 30 %.

Un léger déclin, quand même !

Tout en convenant de la gravité du problème du chômage en Tunisie, il y a lieu de repérer une tendance à la baisse des chiffres qui demeurent, néanmoins inquiétants, comme ce fut les cas au deuxième trimestre de 2024, quand la population active s’inscrivait en hausse, s’établissant à 4146,1 mille individus contre 4145,2 mille au premier trimestre de la même année, soit une augmentation de 0,9 mille individus. Cette population se répartit en 2857,7 mille hommes et 1288,4 femmes, soit respectivement 68,9% et 31,1 % de l’ensemble de la population active.

Le nombre des occupés a augmenté de 8,5 mille pour s’établir à 3484,4 mille au deuxième trimestre de l’année 2024 contre 3475,9 au premier trimestre de la même année.

Cette population est répartie inégalement entre les deux sexes : 2469,9 mille hommes contre 1014,5 mille femmes, soit respectivement 70,9 % et 29,1 % de la population active occupée.

Cette baisse de la population active pendant le deuxième trimestre de l’année 2024 correspond à une baisse de 0,3 point de pourcentage du taux d’activité qui atteint 46,0 % de la population en âge d’activité (âgée de plus de 15 ans) contre 46,3 % le trimestre précédent.

Repli du taux de chômage pour s’établir à 16,0%

Au deuxième trimestre de l’année 2024, le nombre de chômeurs est estimé à 661,7 mille, contre 669,3 mille au trimestre précédent. Le taux de chômage diminue pour s’établir à 16,0 % (contre 16,2 % au deuxième trimestre de la même année). Par sexe, le taux de chômage stagne pour les hommes (13,6 % au premier et deuxième trimestre 2024). Alors que pour les femmes le taux de chômage diminue (21,3% au deuxième trimestre 2024 contre 22,0 % au trimestre précédent).