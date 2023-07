La Tunisie pourrait encore obtenir un prêt de 1 milliard $ sous réserve du soutien du FMI

L’économie tunisienne pourrait encore obtenir un prêt de 1 milliard de dollars sous réserve du soutien du FMI

L’Union européenne pourrait encore prêter 900 millions d’euros (1,0 milliard de dollars) à l’économie tunisienne en difficulté, a déclaré lundi un responsable de l’UE, mais de nouvelles discussions auront lieu au troisième trimestre et dépendront d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI).

Les pourparlers sur un prêt de 1,9 milliard de dollars du FMI sont au point mort depuis octobre après que le président Kais Saied a rejeté des conditions telles que des réductions de subventions et une réduction de la masse salariale publique.

« L’assistance macro est toujours sur la table, mais elle doit répondre aux conditions du FMI », a déclaré le responsable de l’UE au courant des négociations.

« La Tunisie dit qu’elle n’a peut-être pas besoin d’un accord avec le FMI, nous verrons donc au troisième trimestre. »

La Tunisie est au bord d’une crise majeure de la dette et souffre de pénuries de biens essentiels. La plupart de la dette est interne, mais il y a des remboursements de prêts étrangers dus plus tard cette année, et les agences de notation de crédit ont déclaré que la Tunisie pourrait faire défaut.

Dimanche, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le bloc allouerait 100 millions d’euros (112,36 millions de dollars) à la Tunisie dans le cadre d’un accord de « partenariat stratégique » pour lutter contre la traite des êtres humains et promouvoir les investissements et le commerce.

L’Union européenne pourrait encore prêter 900 millions d’euros (1,0 milliard de dollars) à l’économie tunisienne en difficulté, a déclaré lundi un responsable de l’UE, mais de nouvelles discussions auront lieu au troisième trimestre et dépendront d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI).

Les pourparlers sur un prêt de 1,9 milliard de dollars du FMI sont au point mort depuis octobre après que le président Kais Saied a rejeté des conditions telles que des réductions de subventions et de la masse salariale publique.

« L’aide macro est toujours sur la table, mais elle doit répondre aux conditions du FMI », a déclaré le responsable de l’UE au courant des négociations.

« La Tunisie dit qu’elle n’a peut-être pas besoin d’un accord avec le FMI, nous verrons donc au troisième trimestre. »

La Tunisie est au bord d’une crise majeure de la dette et souffre de pénuries de biens essentiels. La plupart de la dette est interne, mais il y a des remboursements de prêts étrangers dus plus tard cette année, et les agences de notation de crédit ont déclaré que la Tunisie pourrait faire défaut.

Dimanche, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l’UE allouerait 100 millions d’euros (112,36 millions de dollars) à la Tunisie dans le cadre d’un accord de « partenariat stratégique » pour lutter contre la traite des êtres humains et promouvoir les investissements et le commerce.