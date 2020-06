La Tunisie retirée de la liste des pays tiers à haut risque en blanchiment de capitaux et financement du terrorisme

La Commission Européenne (CE) vient d’informer l’ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, présente des carences stratégiques, a appris l’agence TAP, auprès de la présidence de la République.

Pour rappel, la CE avait retiré, le 7 mai 2020, la Tunisie de cette liste en plus d’autres pays, dont la Bosnie-Herzégovine, l’Ethiopie, le Guyana, la République démocratique populaire lao et Sri Lanka.

La Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) avait annoncé, le 11 mai, que la décision de la Commission européenne, sera effective à partir du 21ème jour suivant la publication du règlement délégué au journal officiel de l’Union européenne.