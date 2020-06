L’accord conclu entre les médecins dentistes et la CNAM prend fin le 30 juin 2020

Le syndicat Tunisien des médecins dentistes de libre pratique a annoncé que l’accord conclu avec la CNAM prend fin le 30 juin 2020, qui est la date de fin de validité de l’avenant signé en février 2020.

Le conseil national du syndicat Tunisien des médecins de libre pratique, a dans un communiqué publié lundi, déploré le non -respect des accords signés en février 2020 par le ministère des affaires sociales et la CNAM, appelant le ministère de tutelle à intervenir pour palier ce retard.

Le syndicat a demandé à la CNAM d’honorer ses engagements et d’appliquer l’accord du 12 février 2020 qui constitue, » une importante étape franchie vers la réforme du régime de l’assurance maladie « .

Le syndicat a également appelé l’autorité de tutelle et la CNAM et les deux pouvoirs législatifs et exécutifs à assumer leur responsabilité afin de trouver des solutions réelles et stratégiques pour sauver ce secteur et permettre à l’assuré social de bénéficier d’une couverture sanitaire globale et équitable.