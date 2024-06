L’Agence d’investissement régionale du COMESA s’attache à l’unité économique de l’Afrique

La présidente de l’Agence d’Investissement régionale du COMESA (AIRC), Hiba Salama, a souligné l’attachement de l’agence à soutenir l’unité économique du continent africain et à appuyer les hommes d’affaires et les investisseurs pour booster la croissance économique et consolider la coopération interrégionale.

La responsable a appelé toutes les agences de promotion de l’investissement relevant du COMESA et les principaux investisseurs et entreprises à participer au Forum du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) sur l’investissement (CIF 2024), qui sera organisé pour la première fois en Tunisie le 27 juin 2024, pour explorer les transactions commerciales et d’investissement, selon un communiqué publié mercredi par l’AIRC.

D’après elle, le Forum est une passerelle stratégique vers les marchés de la région COMESA et « contribue à libérer davantage le potentiel commercial et d’investissement ». Il fournit également une plate-forme dédiée aux décideurs politiques et au secteur privé en vue de coopérer plus étroitement et de prendre des mesures décisives pour promouvoir et accélérer le développement dans les quatre coins de la région à travers le renforcement de l’investissement transfrontalier.

Le Forum mettra en évidence les diverses opportunités commerciales entre les États membres du COMESA et encouragera le commerce et l’investissement transfrontaliers. Il offre également l’occasion de rencontrer des hommes d’affaires et des investisseurs tunisiens avec de hauts responsables des agences de promotion de l’investissement des pays de la région COMESA pour en savoir plus sur les différents services offerts par le Secrétariat du COMESA et ses institutions afin de faciliter le commerce et l’investissement.

Il convient de signaler que la Tunisie accueille, pour la première fois, après avoir adhéré au COMESA en juillet 2018, les événements du « COMESA » sur l’investissement le 27 juin 2024. Plus de 250 ministres, décideurs, représentants du secteur privé, instances d’investissement et agences de promotion d’investissement venant de plus d 21 pays africains, prendront part au forum sous la tutelle du COMESA.

Le COMESA est le plus grand groupement économique interrégional dans le continent africain qui compte 21 pays adhérents avec une population de plus de 640 millions d’habitants et un produit intérieur brut (PIB) de plus de 1 trillion de dollars.

