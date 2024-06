L’Algérie en passe de conclure un accord gazier avec Chevron

L’Algérie est sur le point de finaliser un accord avec Chevron pour améliorer ses capacités d’exploration et de production de gaz naturel, renforçant ainsi sa position de fournisseur essentiel de l’Europe, rapporte Bloomberg.

Dans une interview accordée à la télévision publique, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a déclaré que la Sonatrach, entreprise publique, devrait signer le contrat de développement d’un important gisement d’hydrocarbures « dans les prochains jours ».

Le pays est également sur le point de signer des accords avec ExxonMobil avant la fin de l’année pour développer des « champs très importants », ce qui, selon Arkab, augmentera considérablement la production de gaz naturel de l’Algérie.

Ces développements interviennent alors que le secteur énergétique algérien connaît une résurgence suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, intervenant pour approvisionner l’Europe dans un contexte de recherche de sources d’énergie alternatives.

L’Algérie, qui représente environ 14 % des importations totales de gaz par gazoduc et de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’Union européenne, a récemment obtenu des engagements d’achat accrus de la part de l’Italie, de l’Espagne et de l’Allemagne.

