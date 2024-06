L’Algérie et la Turquie avancent ver l’objectif de 10 milliards$ d’échanges commerciaux

Le ministre turc du Commerce Ömer Bolat a souligné les progrès accomplis vers l’objectif de 10 milliards de dollars de volume d’échanges commerciaux entre la Turquie et l’Algérie et a déclaré que les pourparlers pour un accord commercial préférentiel entre les deux pays commenceraient « très bientôt. »

Bolat a assisté au programme d’ouverture de la Délégation Commerciale Algérienne en Algérie, où il s’était rendu pour la 55e Foire Internationale d’Alger, dont la Turquie était l’invitée d’honneur.

Il a noté que le volume des échanges bilatéraux avec l’Algérie s’élevait à 6,3 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, ce qui, selon lui, marquait le plus haut niveau « que nous ayons atteint à ce jour. »

« Nous sommes heureux de constater que la tendance à la hausse s’est poursuivie au cours des cinq premiers mois de 2024. En effet, le volume de nos échanges bilatéraux a augmenté de 8% au cours des cinq premiers mois de cette année par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant environ 2,7 milliards de dollars », a déclaré Bolat.

