L’Algérie souhaite attirer 12 millions de touristes

L’Algérie voudrait attirer plus de touristes sur son sol pour tenter de rattraper un retard accumulé pendant des années par rapport à ses voisins, la Tunisie et le Maroc, affirme le titre britannique The Independent.

Alors que le Maroc, à titre d’exemple, peut se targuer d’avoir attiré plus de 14 millions de touristes en 2023, l’Algérie, elle, arrive péniblement à 3,3 millions de touristes, dont 1,2 million d’entre eux sont en réalité des Algériens résidents à l’étranger.

Le manque de voyageurs témoigne de la négligence de l’Algérie à l’égard d’un secteur qui reste l’un des joyaux méconnus du tourisme mondial.

Alors que les recettes pétrolières et gazières de l’Algérie augmentaient dans les années 1960 et 1970, les gouvernements successifs se sont désintéressés du développement du tourisme de masse.