L’analphabétisme de la femme est une sorte de violence non déclarée qui représente un danger comme les autres formes de violence, a déclaré jeudi Radhia Jerbi, présidente de l’union nationale de la femme tunisienne (UNFT) et la présidente par intérim de l’union des femmes arabes. Elle a précisé dans une déclaration à la TAP, l’impératif d’accroitre les efforts afin de changer les mentalités masculines dans les sociétés arabes. Toutes les études ont montré un taux élevé d’analphabétisme et de décrochage scolaire parmi les femmes dans les pays arabes, a-t-elle noté. Jerbi a notamment ajouté, en marge des travaux de la rencontre organisée par l’UNFT, à Hammamet, sur les technologies de communication, une stratégie pour soutenir les programmes de lutte contre l’analphabétisme, que cette rencontre a pour objectif d’approfondir le traitement médiatique de la question d’analphabétisme et sensibiliser les journalistes au danger de ce phénomène dans les rangs des femmes.

Elle a aussi mis en relief l’importance de former un réseau de journalistes experts en questions relatives aux femmes dont l’éducation et la lutte contre l’analphabétisme. Figure au programmes de la conférence de 4 jours, qui enregistre la participation de représentantes des unions de la femme de 13 pays arabes, et organisée avec le soutien de la confédération allemande pour l’éducation des adultes en partenariat avec le ministère des affaires sociales, des ateliers de formation au profit des journalistes. l’objectif est de développer le traitement médiatique de la question d’analphabétisme chez la femme.