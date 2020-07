L’UNFT appelle Mechichi à renforcer la représentativité de la femme dans le prochain gouvernement

La présidente de l’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT), Radhia Jerbi, a déclaré, mardi, qu’elle avait formulé une demande au chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, l’appelant à renforcer la représentativité des femmes dans la composition du prochain gouvernement, notamment dans les ministères de souveraineté.

Dans une déclaration aux médias à l’issue de sa rencontre, mardi après-midi à Dar Dhiafa à Carthage avec le Chef du gouvernement désigné, et ce, dans le cadre des consultations pour la formation du gouvernement, elle a appelé à la nécessité de ne pas limiter la présence des femmes aux « ministères stéréotypés », selon ses propos, et « de rompre avec cette tradition ».

Elle a affirmé qu’elle compte sur la compréhension du Chef du gouvernement quant à cet appel, prévoyant « une large participation des femmes dans la prochaine composition du gouvernement, « non seulement à la tête des ministères de souveraineté, mais à tous les postes de décision. »

La réunion a permis également, selon Jerbi, de passer en revue les préoccupations des organisations nationales des femmes, et de solliciter leur avis sur le prochain gouvernement.

Le Président de la République, Kais Said, avait remis, samedi soir dernier, au palais de Carthage, une lettre de mission chargeant Hichem Mechichi de former le nouveau gouvernement dans un délai maximum d’un mois, à compter du dimanche 26 juillet 2020.