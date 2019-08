Il sera difficile de battre Mourou sur ce terrain ! (Vidéo)

Le candidat d’Ennahdha à la présidentielle, Abdel Fattah Mourou, a annoncé le jeudi 29 août 2019 que son programme électoral se base sur trois points, dont le premier concernait la sécurité nationale.

« Je lancerai une commission pour arboriser les frontières avec l’Algérie et la Libye, l’objectif est de lutter contre la désertification et de combattre le terrorisme et la contrebande » a-t-il déclaré, sur Mosaïque FM…

Le deuxième point concerne la création d’une armée médiatique pour assurer la sécurité de l’information, Mourou a estimé que les Tunisiens sont menacés dans la sécurité de leurs informations, tout en rappelant l’intrusion des médias israéliens en Tunisie.

Le troisième point concerne la femme, Mourou a promis – en cas de victoire – que la moitié de son cabinet sera composée de femmes.

En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, il a déclaré que le seul mécanisme dont disposait le Président de la République était de faire pression sur les parties pour qu’elles accélèrent la mise en œuvre de cette institution.