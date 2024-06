L’armée israélienne confirme son retrait de Jabalia

Après trois semaines de combats, l’armée israélienne déclare que ses troupes ont « achevé leur mission » dans l’est de Jabalia et se préparent à de nouvelles opérations.

Au cours de l’invasion, les troupes ont « tué des centaines de combattants, récupéré les corps de sept captifs israéliens et détruit 10 km de tunnels souterrains », selon un communiqué de l’armée.

Lassaut israélien a également réduit une grande partie du camp de Jabalia en ruines, rasant ses maisons et ses infrastructures publiques, et tuant de nombreux civils.

« Toute la zone a disparu », a déclaré un habitant à Al Jazeera lors de son retour dans le camp. « Les gens ne peuvent pas retrouver leurs maisons. Nous ne savons même pas si nous retrouverons nos proches. C’est un crime.

