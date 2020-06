ARP : Plénière sur le financement de l’eau et l’adhésion au Protocole GIZC

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a entamé, lors d’une plénière tenue mardi, l’examen des deux projets de loi à caractère économique en présence du ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale Mohamed Selim Azzabi et de la secrétaire d’Etat chargée des ressources hydrauliques Akissa Bahri.

Les députés ont commencé les travaux de cette séance par l’examen du projet de loi portant approbation d’un contrat de crédit signé en 2018 entre la Tunisie et l’Institut allemand de crédit pour la reconstruction (KFW) pour le financement d’un programme de renforcement des réformes dans le secteur de l’eau ( deuxième étape).

Les députés doivent examiner également le projet du statut relatif à l’approbation de l’adhésion de la Tunisie au Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée (Protocole GIZC).

Les travaux se poursuivront en adoptant la fin de la mise en œuvre des mesures exceptionnelles régissant le travail de l’ARP.