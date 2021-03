Le 1er Dialogue de l’UE avec le secteur privé, axé sur le financement de la TPME en Tunisie

Le 1er Dialogue de l’UE avec le secteur privé, s’est tenu mercredi, à Tunis, sous le thème « Le financement de la TPME en Tunisie, entre financement conventionnel et instruments financiers innovants ». Selon la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, les participants à cette première rencontre ont mis l’accent sur l’importance de soutenir la promotion et la communication sur les mécanismes et instruments financiers et non financiers existants et à venir, l’accompagnement des TPME pour aider à la construction du pipeline des investisseurs, ainsi que la formation et l’éducation financière.

Ils ont de même, souligné l’impératif de soutenir l’émergence de nouveaux mécanismes de garanties pour une meilleure gestion des risques liés à l’investissement, d’accompagner les efforts de la BCT en matière de bancarisation des acteurs du secteur informel et de « decashing » de l’économie et d’accompagner également, les banques pour une meileure structuration et une montée en échelles pour mieux soutenir l’internationalisation des entreprises.

Par ailleurs, ils ont évoqué la nécessité de soutenir l’émergence et le développement structuré de nouveaux mécanismes de financement, tels que le mobile banking, les fintech et les fonds d’investissement dans les régions pour une meilleure inclusion financière. Ils ont appelé à travailler sur l’allégement des taux d’intérêts et partant sur celui du coût du financement.

En outre, l’accent a été mis sur l’impératif de soutenir les grandes réformes en lien avec l’environnement des affaires notamment celles de l’administration et du code de change qui semble être un point de blocage important et du marché des capitaux, mais aussi de soutenir l’opérationnalisation des nouvelles lois telles que le Crowdfunding et la loi sur l’ESS (l’économie sociale et solidaire).

S’inscrivant dans le cadre de l’action « Du point de vue de l’entreprise : série de dialogues UE-Secteur privé », ce dialogue thématique franc et constructif entre la Délégation de l’Union européenne et les acteurs de l’écosystème, de l’entrepreneuriat et du financement en Tunisie, vise à identifier des pistes de propositions concrètes qui pourront être portées par la Délégation de l’Union européenne dans son dialogue avec les autorités publiques, ou donner lieu à la formulation d’actions de coopération, le tout en coordination avec les Etats membres de l’Union européenne et les partenaires techniques et financiers de la Tunisie.

