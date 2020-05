Le chef de l’Etat effectue une visite à la direction générale des unités d’intervention à la caserne de Bouchoucha

Le président de la république, Kais Said s’est rendu mardi soir à la direction générale des unités d’intervention à la caserne de Bouchoucha.

A cette occasion, le chef de l’état a partagé un repas d’Iftar avec les hauts cadres sécuritaires du ministère de l’intérieur et les agents des unités d’intervention appartenant à différents corps, selon un communiqué publié par la présidence de la république.

Accueilli à son arrivée par le ministre de l’intérieur, Hichem Mechichi et de hauts cadres sécuritaires, le président de la république a salué le drapeau au son de l’hymne national et s’est enquis des dispositions et de la promptitude des unités sécuritaires.

Il a pris connaissance des efforts déployés par la brigade nationale antiterroriste pour la lutte contre la propagation du coronavirus dont notamment, la mise à la disposition des cadres de la direction générale des unités d’intervention d’une ambulance équipée dans le secteur du grand Tunis et les régions.

A cette occasion, le chef de l’état a loué les efforts consentis par les cadres et agents de la direction générale des unités d’intervention, saluant leur dévouement et abnégation dans l’accomplissement de leur noble mission au service de la patrie.