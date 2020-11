Le Chef du gouvernement poursuit ses discussions avec les députés sur le PLF 2021

Le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi a rencontré, jeudi après-midi, des présidents des blocs parlementaires et des députés de la Commission parlementaire des Finances, dans le cadre des discussions sur le Projet de Loi de Finances 2021 avant son examen en plénière.

Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en présence du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement, Ali Kooli, le Chef du gouvernement a affirmé son attachement à poursuivre le dialogue sur le projet de Loi de finances 2021 et le plan quinquennal de développement avec les différents intervenants économiques, sociaux et parlementaires, dans le cadre de l’approche participative retenue par le gouvernement.

Il a, par la même occasion, souligné l’importance de maintenir un dialogue constructif avec les composantes politiques et parlementaires soutenant le gouvernement, indiquant, à ce titre, que son gouvernement bien que formé de compétences indépendantes, entretient des relations solides avec les composantes politiques qui le soutiennent, sur la base d’un partenariat stratégique fondé sur des visions et les objectifs communs.