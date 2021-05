Le chef du gouvernement reçoit la ministre italienne de l’Intérieur et la commissaire européenne pour les affaires intérieures

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a examiné jeudi avec la ministre italienne de l’Intérieur Luciana Lamorgese, et la commissaire européenne pour les affaires intérieures, Yilva Johansson, les moyens de consolider la coopération dans le secteur de la sécurité afin de limiter le phénomène de la migration irrégulière et lutter contre le crime organisé. Le chef du gouvernement a affirmé l’importance du développement solidaire avec les pays du sud de la méditerranée qui représente une des solutions à adopter en plus des solutions d’ordre sécuritaire afin de lutter contre la migration irrégulière. Selon un communiqué de la présidence du Gouvernement, la ministre italienne a souligné dans une déclaration aux médias au terme de cette rencontre la disposition de son pays à appuyer la Tunisie dans le cadre d’une nouvelle approche globale. Elle a par la même occasion mis en relief le rôle de la Tunisie en matière de lutte contre les réseaux criminels, la migration irrégulière et la traite des êtres humains. La stabilité de la Tunisie et la consolidation de son économie après la pandémie forme une stabilité pour l’Italie ainsi que pour le continent européen, a-t-elle noté. La visite actuelle en Tunisie est une forme d’appui en faveur de ce pays afin de mettre en place une approche commune pour lutter contre la migration irrégulière d’une part, et pour évaluer les difficultés économiques, trouver les solutions adéquates et créer des projets permettant de relancer le développement dans le pays. Pour sa part, Yilva Johansson a affirmé que la Tunisie est un partenaire essentiel pour l’UE, précisant que l’objectif de la visite actuelle en Tunisie est de consolider les liens de coopération dans différents domaines. Elle a par la même occasion exprimé la disposition de l’UE à apporter l’aide nécessaire à la Tunisie afin de surmonter ses difficultés économiques et sociales à travers un développement durable et en luttant contre le chômage, le phénomène de la migration irrégulière ainsi que les réseaux de crime organisé. Le secrétaire d’Etat chargé des affaires étrangères de la migration et des tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti a notamment souligné l’importance de ces rencontres, qui ont été, a-t-il dit, fructueuses sur les plans politique et économique.

