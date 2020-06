Le chef du gouvernement s’entretient avec un groupe de jeunes

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh s’est entretenu, vendredi, à Dar Dhiafa, à Carthage, avec un nombre de représentants des organisations de la jeunesse de la société civile et de jeunes actifs dans divers domaines, tels que l’administration, la médecine, l’ingénierie, le développement des applications et jeux électroniques ainsi que les discussions sur les réseaux sociaux.

Un communiqué publié dimanche sur la page facebook de la présidence du gouvernement a indiqué qu’à travers cette rencontre tenue vendredi, le chef du gouvernement a voulu prendre connaissance des propositions des jeunes dans divers domaines et notamment leur vision de la Tunisie après la révolution, échanger les points de vue et positions sur la manière de mettre à profit leurs énergies et les solutions qu’ils suggèrent pour résoudre les poblèmes épineux, tels que le décrochage scolaire et l’adaptation du marché de l’emploi à la formation que les jeunes recoivent.

Fakhfakh a également souligné l’importance de cette rencontre avec des jeunes dans le renforcement des efforts déployés dans le domaine de la digitalisation et la consolidation des points positifs enregistrés au cours de la pandémie du coronavirus et la maîtrise de la propagation du virus, à travers des initiatives digitales innovantes des jeunes auxquelles a adhéré l’administration et qui ont permis d’écourter plusieurs programmes et plans qui devaient s’étaler sur des années dans le domaine de la digitilasition et la modernisation de l’administration.