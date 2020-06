Le chômage, plaie encore plus béante de l’économie tunisienne

L’économie tunisienne n’a de cesse de pâtir de difficultés souvent pires les unes que les autres , mais celles causées par le chômage toujours aussi endémique sont les plus insurmontables. Son taux est passé à 15,1 % au premier trimestre 2020, selon l’Institut national de la statistique sans doute sous l’effet de la pandémie du coronavirus.

C’est le pire taux depuis 18 mois, selon le Dr Arnaud Kurze, professeur d’études judiciaires à l’Université d’État Montclair dans le New Jersey, et chercheur au Wilson Center à Washington. Le taux de chômage des femmes, qui s’élève à 22 %, est près du double de celui des hommes, qui s’élève à 12,3 %.

« D’un point de vue sociopolitique, les crises économiques ont tendance à alimenter l’instabilité, les politiques conflictuelles et une crise de légitimité des institutions politiques. La jeune démocratie tunisienne ne fait pas exception à la règle », a-t-il expliqué au site The Media Line. » Les troubles actuels à travers les États-Unis, bien que motivés par un facteur très important lié aux de relations raciales – ce qui n’est pas le cas en Tunisie – ont montré que la combinaison de difficultés économiques induites par la pandémie et d’une inégalité croissante pousse la société dans la rue « , a-t-il expliqué.

« La révolution tunisienne a été provoquée en partie par le chômage élevé des jeunes et le sentiment de désespoir de nombreuses personnes dans les régions traditionnellement marginalisées du pays », a déclaré Sarah Yerkes, chercheuse principale du programme Moyen-Orient de Carnegie Endowment for International Peace, spécialisée dans la politique et l’économie tunisienne.

« Malheureusement, le gouvernement et les donateurs n’ont pas été en mesure de s’attaquer de manière adéquate aux causes profondes du chômage et du désespoir, et la situation socio-économique de nombreuses personnes ne s’est pas améliorée depuis 2011, ce qui entraîne une frustration continue », a-t-elle déclaré, ajoutant cependant que malgré la tourmente économique, le système politique tunisien est relativement solide.

Un terreau propice pour le populisme

Emiliano Alessandri, chercheur non-résident à l’Institut du Moyen-Orient à Washington, soutient que la création d’emplois est la clé pour préserver la démocratie en Tunisie. « Un chômage chronique élevé peut éroder le soutien au développement démocratique, soit en renforçant les forces populistes qui peuvent polariser davantage le pays, soit en accentuant le sentiment de privation de droits, ce qui conduit beaucoup de gens à retirer discrètement leur soutien aux énergies démocratiques positives qui existent encore en Tunisie », a-t-il déclaré à la Ligne Média.

Le gouvernement devrait accroître le rôle du secteur privé et rendre le marché du travail beaucoup plus démocratique, a-t-il insisté. « Il devrait démanteler davantage le système de privilèges qui était en place sous l’ancien régime, et s’éloigner d’une vision de l’économie centrée sur le secteur public », a-t-il poursuivi. « Beaucoup a été fait, mais il faut faire beaucoup plus dans ce sens ».

Si Yerkes ne voit rien que le gouvernement puisse faire rapidement pour améliorer l’économie, elle recommande néanmoins une aide géographiquement ciblée en faisant appel aux autorités locales. « Une chose que le gouvernement pourrait faire est de se concentrer réellement sur les régions traditionnellement marginalisées de l’intérieur et du sud, où le chômage est plus élevé et où les gens sont plus en colère et se sentent beaucoup plus éloignés de l’État central », a-t-elle déclaré. « Travailler avec les responsables locaux démocratiquement élus pour résoudre le problème du chômage dans leurs communautés d’une manière qui fonctionne pour leurs circonstances spécifiques… serait un bon début ».

Arnaud Kurze estime à cet égard que la poursuite de l’aide gouvernementale aux personnes les plus touchées par la crise contribuera à réduire le chômage. « Les aides financières et les subventions gouvernementales aux familles qui ont été le plus durement touchées, et plus particulièrement pendant cette crise, devraient se poursuivre pendant un certain temps », a-t-il affirmé. « Enfin, la Tunisie, qui possède une importante industrie du tourisme représentant environ 6% de l’économie totale et des millions de visiteurs chaque année, a besoin d’avoir une dynamique relative à la manière de réintégrer les plus de 10% de sa population active qui dépendent du travail saisonnier pendant la saison touristique ».

Cela peut être fait avec l’aide d’organisations non gouvernementales, a déclaré Kurze. « Le tissu social de la société tunisienne est construit sur des acteurs forts de la société civile, tels que les syndicats et les associations », a-t-il expliqué. « Ces acteurs ont une grande responsabilité pour sortir les Tunisiens de ces eaux troubles ».