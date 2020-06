Le CMF autorise la société 3S, à acquérir un bloc d’actions représentant 45,65%, des droits de vote d’Hexabyte

Le Conseil du Marché Financier (CMF) vient d’annoncer qu’il a donné son autorisation à une opération d’acquisition d’un bloc de 881 684 actions » Société Hexabyte » représentant 45,65% des droits de vote (soit 42,32% du capital de la société) au profit de la société Standard Sharing Software (3S). Le prix de cession a été fixé à 7,550 dinars par action de nominal 1 dinar.

« Le rapprochement avec la société Hexabyte permettra à la société Standard Sharing Software, détenant le fournisseur de services internet (FSI) » GlobalNet « , d’avoir une meilleure force de frappe sur le plan commercial », a précisé le CMF.

Et d’ajouter que ceci permettra aussi, aux deux fournisseurs de services internet indépendants de résister aux grands opérateurs, comme témoigne la progression fulgurante ces dernières années du FSI » TopNet » qui est adossé à Tunisie Télécom, et qui détiennent ensemble près de 65% de la part du marché en terme d’ADSL. Le deuxième FSI » GlobalNet « , est très loin derrière et n’en détient que 15%.

Le CMF a annoncé, aussi, qu’il a décidé de soumettre la société Standard Sharing Software à une offre publique d’achat obligatoire, portant sur le reste du capital de la Société Hexabyte, hors du bloc de titres objet de la demande d’acquisition, soit 172 612 actions représentant 8,94% des droits de vote (soit une part de 8,29% du capital de la société) et ce, au prix de 7,550 dinars l’action.

Un projet de lancement d’une offre publique d’achat de la part de l’acquéreur du bloc de titres visant le reste du capital de la société Hexabyte, a été déposé au Conseil du Marché Financier en date du19 juin 2020, par la société Standard Sharing Software.

La période de validité de l’offre publique d’achat sera fixée, par décision du Conseil du Marché Financier.