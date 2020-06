Le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus présente des propositions pour un meilleur contrôle des cas de contamination importés

le comité scientifique de lutte contre le Coronavirus a, lors d’une réunion présidée lundi, par le Chef du gouvernement, Elyes Fakhakh, en présence du ministre de la Santé Abdelatif Mekki,

présenté des propositions sur les différentes mesures à appliquer au cours de la prochaine période, permettant d’assurer un meilleur contrôle des nouveaux cas de contamination importées, afin de prévenir la propagation du coronavirus en Tunisie.

Dans un communiqué publié par la présidence du gouvernement, le comité de lutte contre le Coronavirus a passé en revue, l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie et l’efficacité de la mise en œuvre de la stratégie nationale de confinement ciblé dans ses différents stades adoptés durant la période actuelle et la prochaine étape, en vue de mieux contrôler la propagation de la pandémie.

Dans une déclaration aux médias à l’issue des travaux du comité, la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf Ben Alaia, a indiqué que la réunion a porté sur les plans et stratégies à adopter pour assurer le suivi des cas de contamination importés, selon la même source.