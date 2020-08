Le Conseil des ministres approuve divers textes relatifs à la femme, à la famille et à l’enfance

Un Conseil des ministres tenu, mercredi matin, au palais du gouvernement à la Kasbah, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la femme correspondant au 13 août de chaque année, a approuvé un certain nombre de projets de lois et de décrets gouvernementaux relatifs à la femme, à la famille et à l’enfance.

Le chef du gouvernement chargé de la gestion des affaires courantes, Elyes Fakhfakh, a souligné, au début de la réunion, l’importance de ce rendez-vous qui coïncide, cette année, avec la 64e année de la publication du Code du statut personnel, dans la valorisation des acquis réalisés au profit de la femme dans les domaines législatifs et socio-économiques ainsi qu’en matière de promotion de la pleine égalité homme-femme « comme choix irréversible de la Tunisie d’aujourd’hui », lit-on dans un communiqué de la Présidence du gouvernement.

Il a mis l’accent sur la nécessité de traiter certains phénomènes qui empêchent de renforcer la présence de la femme aux postes de décision, soulignant la nécessité de poursuivre la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

Le conseil des ministres a approuvé les projets de lois suivants : un projet de loi organique amendant et parachevant le Code de protection de l’enfance et un projet de loi organique relatif à l’approbation de l’adhésion de la République tunisienne à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Le conseil des ministres a, également, examiné un projet de loi portant organisation au travail domestique.

Quant aux projets des décrets gouvernementaux, ils consistent notamment en, un projet de décret gouvernemental relatif au parachèvement des décrets portant organisation spécifique des délégations régionales pour le développement agricole et un projet de décret gouvernemental fixant les conditions d’exercice de l’activité de transport des travailleurs agricoles.

Parmi les projets de décrets gouvernementaux, figurent également un projet de loi portant création et organisation du prix national « Zoubeida Bechir » pour les écrits féminins tunisiens, un projet de décret portant création et organisation du prix national « Maya Jribi » pour la meilleure activité de soutien à la participation des femmes à la vie publique, ainsi qu’un projet de décret gouvernemental relatif aux centres de prise en charge des femmes et des enfants victimes de violence.