Le FMI assure être sur le point de conclure un accord avec la Tunisie

Le Fonds monétaire international a indiqué qu’il était sur le point de conclure un accord financier qui devrait permettre à la Tunisie d’obtenir un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars, rapporte Bloomberg.

« Nous devions nous assurer que le financement du programme était suffisant », a déclaré Jihad Azour, directeur du FMI pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Asie centrale, lors d’une interview mardi. « La bonne nouvelle, c’est que nous y sommes presque arrivés », a-t-il dit.

« Nous avons travaillé avec les autorités et les amis de la Tunisie pour mobiliser des garanties de financement supplémentaires et les autorités ont progressé dans ce que nous appelons les actions préalables », a ajouté Azour, soulignant toutefois qu’ « il reste encore quelques points à finaliser ».

« Bien sûr, il y a un réel souci de s’assurer que certaines des mesures auront un impact distributif adéquat et nous sommes également très préoccupés par ce point », a déclaré a-t- souligné encore. « Nous voulons nous assurer que les dépenses sociales sont mieux ciblées et nous pensons que la réforme des subventions sur l’énergie permettra d’atteindre cet objectif ».