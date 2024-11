Le Gabon dans l’attente des résultats du vote sur la nouvelle Constitution

850 000 Gabonaises et Gabonais étaient appelés à se prononcer par référendum samedi 16 novembre sur le projet de nouvelle Constitution voulu par le pouvoir. Cela un peu plus de 14 mois après le renversement du président Ali Bongo. Après une journée de vote calme, avec peu d’affluence et sans incidents majeurs, les bureaux de votes ont fermé à 18 heures, laissant la place au dépouillement.

Le scrutin a été le premier test électoral majeur pour les militaires qui ont pris le pouvoir il y a plus d’un an. L’organisation est saluée par les électeurs, même si à Franceville, dans le sud-est du pays, des observateurs ont été initialement empêchés d’accéder à certains centres de vote. L’incident a été vite réglé, tout est rentré dans l’ordre.

Le calme règne dans le pays. Place à l’attente des résultats officiels, dont la date n’est pas encore connue. Selon des tendances diffusées par la télévision publique Gabon 24, le taux de participation pourrait atteindre 70 %.

