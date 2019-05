Le groupe Loukil négocie un contrat de 400 Millions $ en RDC (Vidéo)

Le président de la République Démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, va lancer une série de projets pour soulager les populations (accès à l’eau et l’électricité) et donner un coup de fouet à l’économie du pays, et la Tunisie a sa place dans cette nouvelle stratégie.

En effet le groupe Loukil, qui opère également dans le transport et le stockage de carburant, négocie actuellement avec les autorités congolaises sur des projets qui seront financés par Afreximbank. Montant de l’investissement : 400 Millions de dollars. Le directeur adjoint du groupe tunisien, Walid Loukil, a fait le déplacement en RDC, avec la délégation d’Afreximbank, pour évoquer les détails de cette affaire avec le président Tshisekedi…