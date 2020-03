Le Hedging expliqué aux nuls, par Taoufik Rajhi

Le hedging est une couverture contre un risque qui ressemble beaucoup à l’assurance prise par un individu pour sa voiture, contre le risque d’un accident de voiture, ou pour assurer sa maison contre le vol, ou son usine contre l’incendie. Le risque provient d’un événement très aléatoire et imprévisible. Personne ne peut prévoir s’il va faire un accident de voiture ou autre.

On prend une assurance de voiture parce que le nombre d’accident probable est inconnu et le coût de la réparation de la voiture, lors d’un éventuel accident, est exorbitant.Par contre la prime payée pour l’assurance pourrait être plus faible par rapport au cout de la réparation. Il en va de même lors d’un vol de maison ou incendie d’usine.

Pour le baril de pétrole, le prix du baril est aussi imprévisible, et le plus volatile de toutes les matières premières.Le cout d’une augmentation uniquement de 1$ est de 128 millions de dinar. Avec un baril qui peut augmenter parfois de 100 dollars, vous avez intérêt à prendre une assurance.

Vous achetez votre voiture chez un concessionnaire au prix du marché, mais pour l’assurance il faudrait s’adresser à une compagnie d’assurance, et elles sont nombreuses. De même pour le pétrole, vous continuez d’acheter votre cargaison de pétrole chez les fournisseurs habituels et au prix du marché mais pour le hedging, l’assurance, il faudrait s’adresser aux marchés financiers qui, le plus souvent, n’ont rien à voir avec les fournisseurs du physique.

La prime payée pour obtenir l’assurance, est déterminée par les compagnies d’assurance en se basant sur des modèles actuariels probabilistes, et elle diffère d’une compagnie à une autre d’une manière compétitive. Pour le hedging du pétrole, la prime est déterminée par des institutions financières spécialisées, sur la base de modèles financiers d’évaluation des options de tout type, et la prime diffère légèrement aussi entre les institutions.

Maintenant, en prenant le cas d’une assurance de voiture ou de vol ou d’incendie. Vous n’allez pas passer votre temps à souhaiter qu’une voiture vous rentre dedans, ou se fasse voler, ou votre incendiée, en invoquant que vous êtes assurés. Au contraire il vaut mieux être assuré, et ne pas avoir d’incident. Si vous prenez une assurance (option asiatique) contre la hausse du prix du baril au-delà d’un certain prix (strikeprice) comme par ex 50$ le baril, vous n’allez pas passer votre temps à prier que le prix du baril flambe à 100$ même si vous serez remboursé pour la différence. Au contraire, il faudrait espérer qu’il baisse pour que vous achetiez à un prix plus bas.

Finalement, si à la fin de l’année vous n’avez pas eu d’accident de voiture, de vol de maison ou d’incendie d’usine, vous n’allez pas regretter d’avoir pris une assurance et d’avoir gaspillé votre argent. Car votre regret aurait été plus grand si vous aviez eu l’accident sans assurance. Il en va de même pour le hedging du prix du baril, si le prix baisse en dessous du prix plancher, il faudrait s’en réjouir même si vous avez payé cette assurance et si le prix flambe vous allez regretter de ne pas penser au hedging.

Enfin, le cout de l’assurance dépend de vos choix: assurance tout risque ou au tiers, valeur du bien assuré, période…. Il en va de même pour le hedging du prix de baril. Le cout dépend de la quantité de pétrole a assurer, de la périodicité de l’assurance (mensuelle, trimestrielle, annuelle) …moralité le hedging est une assurance et rien d’autre et c’est instrument financier que la Tunisie a expérimenté avec succès en 2019 et a surveillé le marché depuis 4 mois pour le faire en 2020.