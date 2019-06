Le Japon finance une salle de handball couverte à Menzah

La cérémonie d’inauguration du « Projet de l’Aménagement de la Salle Couverte de Handball d’El Menzah Sport », a eu lieu le 18 juin 2019, à la Salle de Handball d’El Menzah Sport, en présence de Son Excellence Monsieur Shinsuke SHIMIZU, Ambassadeur du Japon en Tunisie, de Son Excellence Monsieur Ahmed GAALOUL, Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de Monsieur Samir BELLAZRAK, Président de l’Association El Menzah Sport.

Le Japon a alloué un don d’environ 170 mille dinars pour la construction de cette salle de handball qui sera exploitée par environ 350 joueurs de l’Association ainsi qu’environ 450 écoliers du quartier. A travers ce projet, la sécurité et les conditions pour pratiquer les activités sportives seront considérablement améliorées et ce, afin de donner à la jeunesse des opportunités de s’épanouir.

Dans le cadre de la tenue des jeux olympiques et paralympiques à Tokyo en 2020, le Japon aborde activement la coopération internationale dans le domaine du sport, comme dans le présent projet. Pour ce faire, une initiative intitulée « Sport for Tomorrow » a été lancée en collaboration avec le Comité International Olympique (CIO) ainsi qu’avec les pays du monde en vue de promouvoir la collaboration internationale et de renforcer les échanges multilatéraux.

Le Japon a appuyé d’autres projets pour le sport, tels que la réhabilitation de la salle omnisports d’El Haouaria, l’extension de la Salle de Judo d’El Menzah et la construction d’une salle couverte pour le Basket-ball de Tunis. Les échanges sportifs se font également à travers, par exemple, le don de judogui (tenue pour le Judo) à la Fédération de Judo et celui d’équipements de Kendo à l’Association sportive de Kendo et l’organisation d’un tournoi (la coupe de l’Ambassadeur du Japon).

Le don aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine a été instauré en 1996 pour que les ONGs et les collectivités locales puissent répondre rapidement et efficacement à divers besoins de développement, bien que la taille du projet soit relativement petite.

Les organisations éligibles sont celles à but non lucratif, telle que les ONGs, les collectivités locales, les établissements éducatifs tels que les écoles primaires et secondaires, et les établissements médicaux. Le don vise à l’amélioration des besoins humains fondamentaux comme la construction d’écoles primaires et secondaires, l’aménagement d’équipements médicaux dans les hôpitaux, et le forage de puits.

(Projets récents) – Equipement de dépistage de cancer du sein (Gouvernorat de Tunis) – Acquisition d’un minibus scolaire (Gouvernorat de Tataouine) – Aménagement d’une école primaire de Beja (Gouvernorat de Beja) – Aménagement d’une école primaire de Fernana (Gouvernorat de Jendouba)

Le don aux projets locaux dans le domaine culturel a pour but de promouvoir les échanges culturels et d’approfondir l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

(Projets récents)

– Construction d’une salle couverte de Basket-ball (Gouvernorat de Tunis) – Extension de la salle de Judo (Gouvernorat de Tunis) – Réhabilitation de la salle omnisports d’El Haouaria (Gouvernorat de Nabeul)