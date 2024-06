Le kibboutz de Nir Oz demande à Netanyahou d’accepter la proposition de cessez-le-feu

Le premier ministre israélien Netanyahu est pressé par différentes factions de son cabinet de guerre de prendre une décision concernant l’accord de cessez-le-feu de Joe Biden.

Alors que les centristes font pression pour qu’il accepte la proposition, les ministres de droite menacent de quitter la coalition gouvernementale si une décision de mettre fin à la guerre est prise.

Dans ce contexte de tension politique, des manifestants en Israël ont appelé le gouvernement de Netanyahou à accepter l’accord et à garantir le retour des otages.

Le kibboutz Nir Oz, où 77 personnes ont été tuées lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre et 36 ont été retenues en captivité, a adressé une lettre à Netanyahou, lui demandant d’accepter la proposition de cessez-le-feu présentée par le président américain Joe Biden.

« Ne nous abandonnez pas à nouveau. Permettez-nous de rétablir la vie et d’enterrer dignement les personnes assassinées », ont-ils déclaré.

- Publicité-