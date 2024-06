Le Maroc utilise l’IA dans ses tribunaux

Le Maroc a commencé à utiliser l’intelligence artificielle (IA) dans ses tribunaux pour transcrire les décisions, effectuer des recherches, retrouver des textes archivés, etc.

Son ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a confirmé que le gouvernement avait acheté un programme d’IA et l’avait remis au président du Conseil supérieur de la magistrature pour qu’il le distribue dans les tribunaux du pays.

Il estime que le système judiciaire marocain doit s’appuyer sur la technologie pour améliorer l’efficacité et réduire les délais et les coûts, et que l’IA est en première ligne. L’IA « facilitera le travail des avocats et des juges », a-t-il déclaré aux législateurs lors d’une audition de la commission de la justice à la Chambre des représentants.

Le ministre a ajouté que l’IA sera mise en œuvre pour permettre aux avocats et aux juges d’effectuer des recherches dans des millions de documents contenant des textes juridiques et des précédents judiciaires.

Bien que le gouvernement encourage l’utilisation de l’IA dans les tribunaux du pays, il n’a pas mis en place de réglementation officielle pour cette technologie. Toutefois, le Maroc fait partie des pays qui ont joué un rôle important dans la résolution de l’ONU, dirigée par les États-Unis, appelant à une IA sûre, sécurisée et digne de confiance.

Le pays a également accueilli le forum sur l’IA le plus important d’Afrique au début du mois, qui s’est achevé par le « Consensus de Rabat », selon lequel les pays africains poursuivront l’inclusion et la sécurité dans le déploiement de l’IA.

Cependant, comme beaucoup de ses pairs, le Maroc s’appuie encore sur des réglementations générales en matière de technologie pour contrôler l’IA au niveau local.

Un groupe de législateurs de la chambre haute de l’assemblée nationale du pays, la Chambre des conseillers, a présenté un projet de loi visant à réglementer l’IA. Ce projet de loi proposait la création d’une agence autonome chargée de superviser le développement de l’IA et de promouvoir son adoption dans les institutions publiques.

Les pays africains ont fait pression en faveur de l’adoption de l’IA afin de ne pas se laisser distancer par d’autres régions. Récemment, le géant américain de la technologie Intel a annoncé un partenariat avec la Banque africaine de développement pour former trois millions d’Africains et 30 000 fonctionnaires à la technologie.

