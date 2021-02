Le ministère des Finances appelle les personnes physiques et morales à régulariser leurs situations fiscales

Le ministère de l’Economie, des Finances et d’appui à l’investissement a appelé, mardi, les personnes physiques et morales ayant accusé des retards dans le dépôt de leurs déclarations fiscales, à régulariser leurs situations, en contactant la recette des finances territorialement compétente ou à travers le système de la télé-déclaration et du télé-paiement pour les adhérents, et ce afin » d’éviter les procédures légales que pourraient générer ces retards »

Pour plus de renseignements, les personnes concernées peuvent contacter les services de contrôle des impôts territorialement compétents ou le Centre d’informations fiscales à distance sur le numéro suivant: 81100400.