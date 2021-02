Le ministre des affaires sociales rappelle l’absence d’une banque de données relative aux personnes à besoins spécifiques en Tunisie

Le ministre des affaires sociales, Mohamed Trabelsi a signalé lundi lors d’une séance d’audition tenue par la commission des affaires des personnes porteuses de handicap et des catégories vulnérables au parlement l’absence d’une banque de données relative aux personnes à besoins spécifiques en Tunisie. Il a également rappelé l’absence d’une représentation scientifique qui détermine le nombre des handicapés, le taux d’handicap le plus élevé ainsi que d’autres données relatives à cette catégorie.

Il a souligné à ce propos, l’impératif de créer une carte nationale pour les handicapés en Tunisie. Trabelsi à appelé les députés à appuyer les efforts du ministère afin notamment de mobiliser les allocations nécessaires permettant de mettre en œuvre cette carte nationale, dont la réalisation est prévue durant deux années et nécessite une visite dans les différents gouvernorats du pays afin d’examiner la situation réelle.

