Le Musée de la Monnaie de la BCT passe à l’ère digitale

Le Musée de la Monnaie de la Banque Centrale de Tunisie fera peau neuve dans le cadre d’un projet de modernisation visant à digitaliser la gestion de son patrimoine et l’accès au musée. Le gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi et Etienne Thévoz,t Ambassadeur de Suisse en Tunisie ont signé, lundi, le contrat formalisant l’appui de l’Ambassade suisse.

L’innovation numérique s’invite au Musée de la Monnaie de l’Institut d’émission. Inauguré en 2008, le musée bénéficiera davantage de modernité au service d’une meilleure gestion de son patrimoine numismatique et d’une connectivité renforcée.

L’innovation étant un des Objectifs de développement durable (ODD 9) et une priorité de la Coopération suisse, qui accompagnera la BCT dans ses efforts de digitalisation du musée en accordant un montant de 165 000 TND sur le budget de ce projet triennal qui avoisine les 900 000 TND. Cet appui contribuera à l’effort de transformation de l’établissement en « e-museum », ainsi que des travaux en matière de communication, de scénographie et de création graphique. Ce projet s’inscrit aussi dans la vision de la BCT traduite par son Plan Stratégique couvrant la période 2019-2021.

Consacré à la numismatique, le Musée de la Monnaie retrace l’évolution de la monnaie en Tunisie depuis plus de 25 siècles et expose plus de 2 000 pièces de différentes époques. Ce projet permettra une meilleure gestion de ce riche patrimoine et contribuera à en faciliter l’accès à distance.

Les élèves, étudiants, chercheurs et passionnés de collections monétaires, pourront profiter d’un accès en ligne et de visites virtuelles ou audio-guidées. Un espace consacré sur le site internet de la BCT, tout comme un contenu « média » seront développés et diffusés en ligne.

Les personnes à besoins spécifiques bénéficieront de plusieurs services dédiés qui permettraient l’accès et la visite du Musée de la Monnaie.

L’appui de l’Ambassade de Suisse à la digitalisation du Musée de la Monnaie vient renforcer l’étroite coopération entre la BCT et la Coopération suisse, notamment dans le cadre du programme régional « Bilateral Assistance and Capacity Building for Central Banks » financé par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) de la Confédération suisse pour la période 2017-2022.

Mis en œuvre par l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) de Genève, ce programme s’adresse à plusieurs pays – dont la Tunisie – et aide les banques centrales partenaires à acquérir les compétences analytiques et techniques nécessaires à une politique monétaire efficace, à la promotion également d’un secteur financier stable, performant et durable.

Ce programme a profité à environ 50 cadres de la BCT qui ont bénéficié aussi bien d’assistances techniques et de formations mais aussi de Programmes de Recherche sous l’encadrement des membres du corps professoral de l’IHEID. Les activités ont essentiellement porté sur la comptabilité macroéconomique, les statistiques, la modélisation économétrique, la politique monétaire et la politique macro prudentielle.