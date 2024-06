Le Niger est sur le point d’obtenir 70 millions $ du FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré être parvenu à un accord préliminaire avec le Niger sur les révisions périodiques de plusieurs programmes d’aide en cours dans le pays du Sahel, ouvrant la voie à un financement de plus de 70 millions de dollars.

L’accord devra être approuvé par le conseil d’administration du Fonds, qui doit se réunir en juillet, a indiqué le FMI dans un communiqué.

Il s’agissait des quatrième et cinquième revues du programme d’aide au Niger, permettant le décaissement de 26,1 millions de dollars « pour couvrir les besoins de financement extérieur ».

L’accord couvre également la première revue de la Facilité de résilience et de viabilité, l’outil de financement à long terme du FMI pour faire face aux risques et aux défis liés au changement climatique, permettant le décaissement de 45,3 millions de dollars supplémentaires.

Le FMI a noté les « efforts continus du Niger pour simplifier le système fiscal, promouvoir la numérisation de l’administration des recettes et adopter une stratégie de gestion des recettes pétrolières visant à isoler le budget des fluctuations des prix internationaux du pétrole ».

Le Fonds est l’une des rares institutions à continuer de fournir une aide au Niger, dont le président élu Mohamed Bazoum a été renversé en 2023 par un coup d’État militaire.

Les États-Unis, l’Union européenne, la France et l’Allemagne ont suspendu un certain nombre de programmes d’aide au Niger.

La Banque mondiale a annoncé à la mi-mai la reprise de plusieurs projets dans le pays.

