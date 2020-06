Le niveau de vigilance renforcé avec la réouverture des frontières

Après trois mois de fermeture pour cause de propagation de la pandémie du coronavirus, la Tunisie a officiellement mis en œuvre la réouverture de ses frontières aériennes et maritimes, samedi 27 juin 2020, comme annoncé par la présidence du gouvernement. Cependant l’entrée des voyageurs ne se fera pas sans restriction d’ordre sanitaire.

C’est dans ce contexte que la compagnie aérienne nationale » Tunisair » a assuré que toutes les mesures de protection sanitaires ont été prises afin d’éviter une seconde vague de contamination au COVID-19. Ces mesures seront applicables sur l’ensemble de vols et jusqu’à nouvel ordre alors que toutes les équipes de la compagnie sont mobilisées pour offrir un voyage serein aux clients.

L’aéroport de Tunis-Carthage a accueil, hier samedi, le premier vol en provenance de la France .Le directeur général de l’aviation civile, Habib Mekki a affirmé dans une déclaration accordée aux médias, que les vols ont repris à 30% dans une première phase, en attendant une évaluation de la situation et la possibilité de doubler le nombre de voyages à la mi-juillet 2020.

Lancement du label « Ready & Safe »

Pour assurer le bon retour des ressortissants Tunisiens, les touristes et protéger le pays, le ministère de la Santé a récemment publié une liste des pays à faible propagation épidémiologique (vert) et une liste des pays à prévalence épidémique moyenne (orange).

La classification de ces pays, selon ledit département, détermine la question de savoir si un test de dépistage du virus Corona sera établi avant que les touristes étrangers foulent le sol tunisien, vu que les citoyens des pays de la liste verte seront exemptés de l’examen, tandis que ceux des pays à classification orange doivent le faire.

Il a été également décidé de lancer le label « Ready & Safe », accompagnant un protocole sanitaire pour le tourisme tunisien anti-Covid-19. L’objectif est de prendre toutes les précautions et mesures d’hygiène nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs. Parmi les mesures prises, on retrouve ainsi le port du masque pour tous les membres du personnel des établissements touristiques, un maximum de 50% de la capacité en lits autorisé, la présence obligatoire d’un infirmier, la prise de température des clients (…).

105 pays concernés par la réouverture des frontières

Quelque 105 pays à travers le monde classés en fonction de leur niveau de risque épidémiologique sont concernés par la réouverture des frontières le 27 juin prochain.

Selon la liste publiée jeudi par l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et qui sera régulièrement actualisée en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique, la liste verte comporte 46 pays ayant réussi totalement à contenir la pandémie du coronavirus. Les touristes et Tunisiens en provenance de ces pays seront épargnés des mesures de confinement.

En revanche, la liste organe comporte 59 pays. Les touristes et Tunisiens en provenance de ces pays ayant réussi partiellement à contenir la pandémie doivent présenter un test PCR négatif à l’embarquement et seront soumis aux mesures d’auto-confinement pour une période de 14 jours.