Le nouveau président du parti travailliste appelle à la désobéissance civile en Israël 

Le nouveau président du parti travailliste israélien, Yair Golan, a appelé à une « désobéissance civile généralisée » pour faire pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son gouvernement. Dans un enregistrement récent de la conférence « Choosing Leadership », Golan a exhorté ses partisans à s’engager dans des actes de désobéissance civile, tels que le refus de rejoindre les rangs des réservistes jusqu’à ce que le gouvernement change.

« Vous vous souvenez de la lettre des réservistes et de l’escadron 69 ? », a-t-il demandé dans un enregistrement publié par la chaîne israélienne Channel 14. Il faisait référence à une lettre largement diffusée dans les médias, au milieu des manifestations contre les réformes judiciaires. « La moindre menace de désobéissance civile a mis Netanyahou sous une pression folle. Pourquoi ne pas en faire un usage beaucoup plus large ? » Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il entendait par désobéissance civile, il a répondu : La désobéissance civile, c’est par exemple : « Nous ne rejoindrons pas les réserves tant que ce gouvernement ne changera pas ».

