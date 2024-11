Le pape propose une étude internationale sur un éventuel génocide à Gaza 

Le pape François a suggéré que la communauté internationale étudie la question de savoir si la campagne militaire d’Israël à Gaza constitue un génocide du peuple palestinien, dans l’une de ses critiques les plus explicites à ce jour de la conduite d’Israël dans cette guerre qui dure depuis un an.

Dans des extraits d’un livre à paraître, le souverain pontife a déclaré que certains experts internationaux estiment que « ce qui se passe à Gaza présente les caractéristiques d’un génocide ».

« Nous devrions enquêter attentivement pour évaluer si cela correspond à la définition technique [du génocide] formulée par les juristes et les organisations internationales », a déclaré le pape dans ces extraits, publiés par le quotidien italien La Stampa.

Le chef de l’Église catholique, qui compte 1,4 milliard de fidèles, veille habituellement à ne pas prendre parti dans les conflits internationaux et à mettre l’accent sur la désescalade. Mais il a intensifié ses critiques à l’égard de la conduite d’Israël dans sa guerre.

- Publicité-