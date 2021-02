Le président de l’ARP s’entretient avec l’ambassadeur des Etats-Unis

L’Ambassadeur des États-Unis à Tunis, Donald Blome, a déclaré que son pays oeuvrera à doubler le volume de son aide à la Tunisie.

Blome s’exprimait, mardi, lors d’une entrevue avec le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Rached Ghannouchi, au Palais du Bardo.

Selon un communiqué du parlement, Donald Blome a souligné la détermination de son pays à continuer d’appuyer la Tunisie dans les différents domaines, notamment en matière de santé face à la propagation du coronavirus.

L’ambassadeur américain a, également, fait part de la disposition de son pays à permettre aux petites et moyennes entreprises en Tunisie, grâce aux dons et aux aides des États-Unis, de se reconstruire et de tout mettre en oeuvre pour instaurer un tourisme alternatif, tels que le tourisme culturel afin d’aider le secteur à surmonter la crise.

Pour sa part, le président de l’ARP a souligné l’importance d’identifier les moyens de développer les relations tuniso-américaines, notamment en intensifiant les investissements, particulièrement dans les domaines à valeur ajoutée.

La rencontre s’est déroulée en présence de Sameh Dammak, présidente de la commission des droits, des libertés et des relations extérieures.