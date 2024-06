Le Président Kaïs Saïed reçoit les états financiers de la Banque centrale de Tunisie

Le Président de la République Kaïs Saïed a reçu, vendredi au Palais de Carthage, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) Fethi Zouhair Nouri, qui lui a remis les états financiers de l’exercice 2023 et le rapport des commissaires aux comptes.

Le Président de la République a souligné que les résultats obtenus par la Tunisie, sur la base de ses libres choix et qui reflètent la volonté de son peuple, ont dépassé toutes les prévisions propagées par divers cercles, ainsi que les chiffres relatifs au taux d’inflation, au remboursement de la dette, aux réserves en devises et à d’autres indicateurs, montrent que plusieurs obstacles peuvent être surmontés.

Le Chef de l’Etat a souligné que la Tunisie paie aujourd’hui très cher les erreurs et les choix, dont plusieurs sont assimilables à des crimes, en plus d’une conjoncture mondiale marquée par des crises économiques et financières au niveau international et qui touchent non seulement la Tunisie mais aussi des pays en développement, sans que ces derniers ne soient responsables.