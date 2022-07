Le projet de la Constitution de Saied meilleur que le document de Belaid et la Constitution de 2014, selon Z.Maghzaoui

Le projet de constitution paru au Journal officiel le 30 juin est meilleur sur la question des droits et libertés que le document rendu public sur les colonnes du quotidien Assabah par le doyen SADOK Belaid , président de la Commission nationale consultative pour une nouvelle République, a affirme lé secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhair Maghzaoui.

Dans une interview à radio « IFM», tout en concédant que le projet de constitution publié n’est pas le meilleur, il a estimé que la question de l’identité revêt une extrême importance et celle des droits et libertés est mieux abordée que le document de Belaid et et la Constitution de 2014.

Le projet de constitution stipule clairement le droit de grève et le droit de grève et le droit syndical alors que le document de Belaid n’en fait pas mention.

Concernant la polémique sur l’article 5 du projet de constitution, Maghzaoui a souligné que le document soumis par Belaïd a évoqué les finalités de l’islam, et le président de la République en a précisé les contours et la signification.

Il a souligné que la question importante est l’affirmationque la question religieuse est de la seule compétence de l’État, et que cela signifie qu’aucune association ou parti n’a le droit de parler au nom de la religion.