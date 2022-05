Le Quatuor de l’huile tunisienne au MSQW de Madrid

La filière tunisienne de l’huile d’olive tape fort à l’international. Pas moins de 4 marques viennent en effet de remporter 6 prix internationaux à Madrid en Espagne, à l’occasion du « Mario Solinas quality awards », la plus grande compétition. Le premier prix, dans cette sorte de championnat du monde des producteurs d’huile d’olive, a été remporté par la société C.H.O Group d’Abdelaziz Makhloufi, ainsi que la société « Rajhi & Ferjani ». Le 2ème prix a été remporté par la société « Biolive Compagny » de Mounir Boussetta à Zaghouan, et la société agricole Nour El Ain de Nejmeddine Frikha de Sfax. Le 3ème Prix à ce championnat du monde de la meilleure huile d’olive, était reporté par la société « Huilerie moderne de Tunisie » de Slim Fendri du domaine de même non à Sfax, suivi par la « Tunisian American Olive Oil Compagny d’Oussama Belhedi du Kef

