Le RAV4 hybride, le choix n°1 des conducteurs tunisiens, est désormais Disponible et prêt à être conduit

BSB Toyota a enregistré l’immatriculation de 241 RAV4 Hybride au cours des cinq premiers mois de 2024, dont 155 unités vendues rien qu’en mai de cette année. Maintenant leader des ventes pour le mois de mai 2024 et pour l’ensemble des cinq premiers mois, le RAV4 Hybride continue de séduire les conducteurs tunisiens depuis son lancement en septembre 2019, confirmant ainsi sa position de leader incontesté dans le segment des SUV hybrides.

Sa combinaison de performances impressionnantes, de design sophistiqué et d’efficacité énergétique en a fait le choix privilégié des consommateurs soucieux de l’environnement et de leur budget.

La stratégie de BSB Toyota met l’accent sur l’hybride, élargissant sa gamme en Tunisie pour inclure non seulement le RAV4 Hybride, mais aussi la Yaris Cross Hybride, la Corolla Sedan Hybride, la Yaris Coupé Hybride et même une version taxi. Avec des économies de carburant dépassant les 50%, ces véhicules hybrides offrent une solution économique et écologique pour les conducteurs tunisiens, une nécessité accrue avec la hausse des prix du pétrole. Ces économies d’énergie contribuent non seulement au portefeuille des consommateurs, mais également à l’économie nationale et à la préservation de l’environnement.

Vous pouvez désormais découvrir ces véhicules hybrides disponibles dans nos agences et profiter d’une conduite plus respectueuse de l’environnement sans compromettre les performances.

Demandez votre devis https://toyota.com.tn/devis-en-ligne/Haut du formulaire Bas du formulaire