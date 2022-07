Le Secrétaire d’Etat US Blinken  évoque une «érosion alarmante des normes démocratiques» en Tunisie

Les États-Unis soutiennent fermement la démocratie tunisienne et les aspirations du peuple tunisien à un avenir sûr et prospère. Le référendum constitutionnel du 25 juillet en Tunisie a été marqué par une faible participation des électeurs. « Nous partageons les préoccupations exprimées par de nombreux Tunisiens selon lesquelles le processus d’élaboration de la nouvelle constitution a limité la portée d’un véritable débat et également que la nouvelle constitution pourrait affaiblir la démocratie tunisienne et éroder le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales », a indiqué le secrétaire d’Etat Anthony J.Blinken, dans une daclaration publiée sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères des Etats-Unis .

Un processus de réforme inclusif et transparent est essentiel pour commencer à restaurer la confiance des millions de Tunisiens qui n’ont pas participé au référendum ou qui se sont opposés à la nouvelle constitution, ajoute-t-il . « En particulier, nous demandons instamment l’adoption rapide d’une loi électorale inclusive qui facilite la participation la plus large possible aux élections législatives prévues en décembre, y compris parmi ceux qui se sont opposés au référendum constitutionnel ou l’ont boycotté », affirme Blinken, saluant « le rôle dynamique joué par la dynamique société civile tunisienne dans la construction d’un avenir politique inclusif ».

Le secrétaire d’Etat américain a souligné dans sa déclaration que « la Tunisie a connu une érosion alarmante des normes démocratiques au cours de l’année écoulée et a annulé de nombreux acquis durement gagnés par le peuple tunisien depuis 2011. Depuis le 25 juillet 2021, la suspension de la gouvernance constitutionnelle, la consolidation du pouvoir exécutif et l’affaiblissement des institutions indépendantes ont soulevé de profondes questions sur la voie démocratique de la Tunisie, tant en Tunisie qu’au niveau international », a-t-il dit. « En coordination avec nos alliés et partenaires, les États-Unis ont et continueront à utiliser tous les outils à leur disposition pour soutenir le peuple tunisien dans la formation d’un gouvernement démocratique et responsable qui préserve l’espace pour le libre débat et la différence d’opinion, protège les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous, promeut la prospérité à long terme, respecte l’indépendance judiciaire et l’état de droit, et établit les freins et contrepoids essentiels à la santé de toutes les démocraties », déclare Blinken , affirmant en conclusion que « le partenariat entre les États-Unis et la Tunisie est le plus fort lorsqu’il existe un engagement commun envers la démocratie et les droits de l’homme ».