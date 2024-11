Le secteur des services maintient sa croissance avec une hausse de 1,4% de sa VA

Le secteur des services a maintenu sa croissance, avec une hausse de 1,4% de sa valeur ajoutée, au 3éme trimestre de 2024. Cette progression est expliquée par la hausse de la valeur ajoutée du secteur de l’Hôtellerie, de la Restauration et des Cafés de 6,1% et du secteur du transport de 1,3%. Le secteur des télécommunications a également connu une amélioration de 1,5%. Grâce à l’amélioration de la conjoncture économique, la demande intérieure a progressé de 4,1% affichant, ainsi, une contribution positive de 4,3 points de pourcentage à la croissance économique du 3éme trimestre 2024(1,8%). En contrepartie, le solde des échanges extérieurs de biens et services a contribué négativement de 2,5 points, du fait de la régression du volume des exportations (-0,1%) et de la hausse du volume des importations (4,9%).

