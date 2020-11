Le TABC signe un accord avec le centre technique de l’agroalimentaire, pour se développer en Afrique

Une convention de partenariat a été signée entre le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) et le Centre Technique de l’Agroalimentaire en Tunisie (CTAA) », en vue de rapprocher les deux organisations, et d’unir les actions pour se développer en Afrique, a indiqué la TABC dans un communiqué publié samedi sur sa page Facebook.Cette convention vise également à co-organiser les événements, effectuer des missions conjointes sur le continent et exporter l’expérience du CTAA en Afrique. Le Centre Technique de l’Agroalimentaire, sera un partenaire de choix pour l’organisation de la quatrième édition FITA2021 (conférence internationale Financing Investment & Trade In Africa ) en Tunisie et dans le même sens, TABC participera activement, aux événements et forums du CTAA.Le Président du conseil d’administration du CTAA, Chihab Slama a insisté sur l’importance de cette convention et sa mise en œuvre, permettant aux membres du CTAA, un accompagnement efficace en Afrique et l’élargissement de leurs Networking, surtout que pas mal d’entreprises du secteur agro-alimentaire ont fait leurs preuves en Afrique.Le président du (TABC), Anis Jaziri a exprimé, de son côté l’engagement de TABC, à accompagner les entreprises du secteur de l’agroalimentaire tunisien, de la meilleure manière sur le continent.

