Le taux de chômage atteint 15,1% au cours du premier trimestre de 2020

Le taux de chômage a atteint 15,1% au cours du premier trimestre de l’année 2020 et ce, pour la première fois depuis une année et demi, selon l’indice de l’emploi et du chômage, publié, samedi, par l’Institut national de la statistique (INS) sur son site électronique.

Il ressort, par ailleurs, de l’enquête nationale sur les habitants et l’emploi pour le premier trimestre de l’année en cours, selon le même indice, que le nombre de sans emploi s’est établi à 634,7 mille du total des personnes actives, contre 623,9 mille au cours du 4ème semestre de 2019.

S’agissant de l’évolution, au cours du premier trimestre de 2020, du taux de chômage, selon le genre, ce taux est de 12,3% pour les hommes et de 22% pour ce qui est des femmes, d’après l’indice de l’emploi et du chômage de ladite période.