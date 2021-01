Le travail intermittent et par roulement dès le 18 janvier à la Fonction publique

Le travail intermittent et par roulement commence à partir du 18 janvier et jusqu’au 24 du même mois pour les agents des administrations centrales, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, indique, vendredi, un communiqué du ministère de la Fonction publique.

Ce système pourrait être prolongé ou interrompu. D’autres communiqués seront publiées ultérieurement, ajoute la même source.

Toutefois, cette procédure ne concerne pas les agents des forces de sécurité intérieure, les militaires, les agents de la douane, le personnel des établissements éducatifs, de l’enfance et de l’enseignement supérieur ainsi que le personnel des structures et établissements de la santé publique et des différents corps du ministère de la Santé.

Les différentes administrations s’engagent à assurer la continuité du service public et de garantir la bonne exécution des prestations. Les administrations peuvent également recourir au télétravail si les conditions le permettent et rappeler leurs salariés en cas de besoin.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la propagation rapide du nouveau coronavirus.