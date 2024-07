Le Tunisien consomme 0,11 kilogramme de plastique chaque jour

Les déchets plastiques sont devenus une menace sérieuse pour la santé, le tourisme et l’économie en Tunisie, surtout dans la région de Gabès où la pollution constitue un véritable fléau. Cette situation est intenable pour de nombreux citoyens mais aussi et surtout pour les pêcheurs, mettant en péril leurs moyens de subsistance.

Selon les données fournies par le ministère de l’Environnement, environ 9,5 kilogrammes de plastique se déversent chaque jour le long de chaque kilomètre de côtes tunisiennes, qui s’étendent sur environ 1.500 kilomètres au total.

Les plages des gouvernorats de Monastir, Nabeul, Mahdia, Sfax et Médenine sont les plus touchées par la pollution plastique, en raison de leur attrait pour les touristes en été. Les Tunisiens consomment en moyenne 0,11 kilogramme de plastique par jour. Et pendant qu’environ 28% du plastique finit dans la nature et que 85 % des déchets en mer sont en plastique, seulement une part de 4% du plastique est recyclée.

D’après les résultats d’un projet sur la gestion et la surveillance des déchets marins en Méditerranée annoncées en 2019, la moitié des déchets collectés et analysés étaient des plastiques à usage unique (53 %).

Cette étude a révélé que parmi les 90.000 matières collectées et analysées, 17.000 (environ 20 %) étaient des mégots de cigarettes, suivis de morceaux de plastique de différentes tailles (de 2,5 à 50 centimètres, 9 %) et de 6.000 (environ 7 %) bâtonnets de coton.

Le secteur du plastique compte 289 entreprises

Le tissu industriel dans le secteur du plastique compte 289 entreprises, qui emploient 19 682 personnes, selon les indicateurs de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), tels que rapportés par le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) dans son étude sur « L’économie circulaire : le recyclage des déchets plastiques dans l’agglomération sfaxienne (Tunisie) : étude du cas de la commune de Thyna ».

Parmi ces entreprises, 83 sont totalement exportatrices (TE), les autres étant non totalement exportatrices (NTE), c’est-à-dire à régime mixte, écoulant leurs productions aussi bien à l’étranger qu’en Tunisie. Elles emploient 9 644 personnes.

L’industrie plastique est en étroite relation avec les branches industrielles de l’agroalimentaire, de l’agriculture, des articles ménagers…

Ainsi, une augmentation significative de la production de bouteilles en plastique en Tunisie est enregistrée, suite à la demande croissante d’eau minérale et gazeuse. Les branches de plastique rigide sont largement utilisées dans l’industrie pour fabriquer ces bouteilles ainsi que des bidons, représentant environ 53 % de la production totale de plastique du pays.

Plus spécifiquement, entre 2014 et 2018, la production de bouteilles d’eau minérale a connu une augmentation significative, passant de 775 000 bouteilles en 2014 à 1 300 000 bouteilles en 2018, ce qui reflète clairement la tendance à la hausse de la demande.

Mais celle-ci a entraîné une augmentation des déchets plastiques générés chaque année en Tunisie, atteignant environ 250 000 tonnes, avec seulement 10 000 tonnes effectivement recyclées, soit 4 % du total.

Parmi les 10 000 tonnes recyclées, environ 67 % (soit environ 6 700 tonnes) sont traitées par le secteur informel.