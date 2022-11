L’économiste Fethi Nouri défend l’application de la vérité des prix

Dans un entretien avec le journal La Presse, publié jeudi 10 novembre, l’économiste Fethi Nouri estime que l’application de la vérité des prix est, aujourd’hui, le seul moyen pour garantir l’approvisionnement continu du marché en produits de base, en particulier dans ce contexte où l’Etat est aux prises avec des difficultés financières. Il pense qu’un discours positif mettant en avant les bienfaits des réformes devrait contribuer à la concrétisation du plan approuvé par le FMI.

Concernant les subventions, a-t-il notamment déclaré, j’étais toujours pour l’application de la vérité des prix. Mais il faut y aller progressivement. Ce n’est pas du jour au lendemain qu’on rompt avec tout un système. Quand on parle de subvention, on parle de système de prix. Alors que celui-ci, lorsqu’il a été instauré, était basé sur deux objectifs fondamentaux : le premier consiste à assurer l’accessibilité des citoyens aux produits de base (chose faite) tandis que le deuxième objectif vise à assurer l’équilibre financier des entreprises publiques qui opèrent dans ces secteurs. Pour l’énergie, par exemple, il s’agit de la Steg, la Stir, etc. L’Etat leur octroie des subventions pour garantir que le produit arrive, au final, aux consommateurs. Malheureusement, ce système est, aujourd’hui, rompu. Les entreprises publiques n’arrivent plus à assurer leurs équilibres financiers. Le grand problème auquel fait face aujourd’hui l’Etat est un problème de trésorerie et de manque de liquidité. L’Etat n’a plus les moyens pour transférer la compensation vers les entreprises dans le secteur public pour qu’elles puissent continuer à travailler convenablement, sans rupture de stock. Pour éviter cette situation, il faut renflouer les caisses de l’Etat en évitant le gaspillage. Pour ce faire, il faut que l’argent soit destiné et réorienté vers les familles nécessiteuses et non pas vers les classes fortunées. 60 % des 20% les plus riches profitent des subventions au gasoil tandis que 60% d’entre eux profitent des subventions de l’essence, de surcroît 6 millions de bouteilles de gaz circulent dans le marché parallèle et bénéficient à des gens qui gagnent de l’argent sans payer d’impôt. Ce n’est pas normal.