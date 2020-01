L’enseigne Hilton de retour à Gammarth de concert avec le Groupe Alliance

Aux termes d’un accord historique signé avec le Groupe Alliance, la chaîne hôtelière aura de nouveau pignon sur rue dans la capitale tunisienne, Tunis, avec l’hôtel Le Palace, situé dans la banlieue côtière de Gammarth, qui deviendra bientôt une nouvelle propriété de Hilton Hotels & Resorts. Après une vaste rénovation, l’hôtel sera rebaptisé Hilton Tunis Gammarth en 2023.

Une rénovation progressive de toutes les chambres, suites, lieux de restauration et espaces publics débutera en 2021. Une fois les travaux terminés, l’hôtel comptera 296 chambres et 25 suites, sept restaurants et des salles de réunion spacieuses, dont une salle de bal de 635 m².

Carlos Khneisser, vice-président du développement de Hilton, MENA, a déclaré que « cet hôtel nous intéresse depuis un certain temps et nous sommes ravis d’avoir trouvé le bon partenaire, avec le Groupe Alliance”.

“Nous sommes très confiants dans leur capacité à faire avancer le projet et à ramener Hilton sur le marché tunisien. Je suis impatient de travailler avec Samir Jaieb et son équipe pour livrer un produit Hilton exceptionnel”, a ajouté Khneisser.

Hilton a récemment marqué son retour dans la capitale marocaine avec l’ouverture du Hilton Rabat. Le groupe compte désormais un total de 35 propriétés ouvertes ou en cours de développement en Afrique du Nord.

Samir Jaieb, PDG du Groupe Alliance, a déclaré à propos de l’accord. “Cet hôtel est le début d’un partenariat avec le groupe Hilton, nous sommes ravis de travailler avec la chaîne hôtelière pour amener le nom Hilton dans l’un des hôtels les plus prestigieux de Tunis”.